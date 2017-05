El Real Madrid está a un solo partido del récord del Bayern

REAL MADRID

04:33h CEST

Zidane puede añadir el miércoles otro récord a su colección. Si el Madrid marca un gol en la vuelta de las semifinales de Champions contra el Atlético, igualará la racha de 61 encuentros consecutivos marcando que consiguió el Bayern entre 2013 y 2014 (ya había arrebatado la mejor marca del fútbol español, los 44 partidos marcando del Barça entre 1942 y 1944).

El último paso, no obstante, será de los más complicados, ya que el Atlético de Simeone es uno de los tres equipos que puede presumir de haber dejado a cero su portería ante Zizou en los 82 encuentros del Madrid que ha dirigido el francés (sólo se quedó sin marcar en el 3% de sus partidos). Los números de Benítez, el antecesor de Zidane en el banquillo, ponen en perspectiva la dimensión de la hazaña: el Madrid del técnico español no consiguió marcar en cinco de sus 25 encuentros (no hizo gol en el 20% de los duelos que dirigió).

Oblak fue el primer portero capaz de poner el cerrojo a su portería frente al Madrid de Zidane (0-1 en el Bernabéu el 27 de febrero de 2016) y después de él sólo lo han logrado dos guardametas más: Benaglio, del Wolfsburgo, en la ida de cuartos de la pasada Champions (2-0) y Hart, en un empate sin goles en la ida de semifinales de la Copa de Europa.

Desde aquel partido contra el City el 26 de abril de 2016 el Madrid lleva 60 encuentros seguidos anotando al menos un gol. Durante esta racha que comenzó ante la Real Sociedad (0-1) el equipo blanco ha marcado 165 goles (un promedio de 2,75 tantos por duelo) a 28 rivales distintos y en cinco competiciones diferentes.

Si algo ha definido al Madrid de Zidane es la socialización del gol: 21 futbolistas diferentes han participado en la racha. Cristiano lidera con 39 tantos (el 23% del total) una lista en la que tiene especial importancia el ‘Plan B’. En siete partidos utilizó las rotaciones masivas: dos encuentros ante la Cultural Leonesa en Copa (13 goles entre ambos choques) y en Liga ante el Eibar (cuatro tantos), Leganés (cuatro), Sporting (dos), Depor (seis) y Granada (cuatro). En total, 33 goles en siete partidos (4,7 de promedio). Además, Morata es el segundo máximo goleador de esta racha (20). Entre los asistentes, la lista también está muy repartida: Kroos lidera la clasificación (14 pases de gol), seguido de Cristiano, James, Lucas y Marcelo (todos con 12).