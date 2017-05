Morata cuenta la novatada que le gastó Casillas con Mourinho

Álvaro Morata fue anoche el protagonista del programa Campo de Estrellas de Real Madrid TV y desveló una novatada que le gastó el entonces capitán Iker Casillas en uno de sus primeros entrenamientos del primer equipo, con Jose Mourinho como entrenador.

"Marcelo siempre me llamaba empanado", recuerda Morata de sus primeros pasos en el vestuario.

"Me acuerdo una vez que, llevando yo dos o tres entrenamientos, Iker [Casillas] me cogió y me dijo:

—Oye, Álvaro, te llama el míster, vete a hablar con él, que te llama.

Abrí la puerta y digo:

—¿Qué pasa?

—¿Cómo que qué pasa?

—No querías hablar conmigo.

—Vete de aquí, hombre.

Así, claro, se partían de risa. Cómo el míster, si iba ahí preguntándole yo si quería hablar conmigo y no me lo habían dicho, cómo me iba a poner jugar".