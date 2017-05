El Barça se pega contra una pared con Theo Hernández

BARCELONA

07:24h CEST

Emisarios del Barcelona volvieron a reunirse hace unos días con el agente de Theo Hernández, Manuel García Quilón. Fue en Soria. Allí, como informó AS en su día, el club azulgrana confirmó su oferta por el potentísimo carrilero. Seis temporadas a razón de 3,5 millones netos por curso. Sin embargo, Quilón transmitió al Barça que, de momento, el jugador sigue empeñado en hacer efectivo el acuerdo verbal al que llegó con el Real Madrid y que su intención es firmar con el club blanco, que le ofreció 35 millones brutos por cinco temporadas (seis las dos primeras, siete en la 19-20, ocho en la 20-21 y nueve millones en la 21-22). Esa oferta ya fue igualada primero y luego mejorada por el Barça.

El entorno del futbolista le hace ver que, con Marcelo aún indiscutible en la banda izquierda, tendrá más opciones de jugar en el Barcelona, donde la posición de Jordi Alba no se aclarará hasta final de temporada (pese a los desmentidos del club azulgrana, el futbolista podría salir porque hasta él mismo ha admitido dudas en los últimos meses). De momento, el Barça sólo ha conseguido que el potentísimo carrilero izquierdo no firme aún su contrato con el Madrid. Su estrategia es que el francés se enfríe, reflexione y cambie de decisión. Para eso, sin embargo, no ayuda que el Barcelona no haya decidido aún quién será su técnico. Una llamada directa al futbolista prometiéndole confianza hubiese ayudado al club azulgrana. El asunto, de momento, sigue sin resolverse mientras que el Madrid confía en la palabra del futbolista y en las ganas que de momento ha demostrado por ser blanco.

Mensajes de Theo a personas de su íntima confianza en los últimos días ratifican que su decisión es jugar en el Madrid. El Barça, mientras, intenta darle un giro a la negociación y, especialmente, sorprender con algo que seduzca a Theo, le haga reflexionar y le ilusione para convertirse en jugador del Barça. El Madrid, mientras, espera acontecimientos y confía en que el jugador mantenga su palabra y selle por escrito el acuerdo verbal al que llegó en su día con el club blanco.

