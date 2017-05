Ningún seguro cubre al Madrid la prima por el Doblete de Oro

02:09h CEST

Han pasado 60 años. El Madrid tirará la casa por la ventana si el equipo gana Liga y Champions. El Doblete de Oro, como se le conoce, no se da desde hace casi 60 años. Sucedió en la temporada 1957-58 cuando el Real Madrid ganó la Liga y conquistó su tercera Copa de Europa, en Bruselas contra el Milán (3-2). Florentino repartirá 40 millones en primas si se repite la gesta. El bonus saldrá de los ingresos de la Champions, puesto que ninguna compañía de seguros se ha animado a firmar la póliza para cubrir el riesgo.



Ya acumula 32 millones. En lo que va de Champions, el Madrid ya acumula 32,2 millones en premios. Cobró 12,7 de fijo por la fase de grupos, siete millones más por superar esa fase con cuatro victorias, otros seis por eliminar al Nápoles y 6,5 más por dejar en la cuneta al Bayern. En semis, Madrid y Atlético se juegan otros 7,5 millones. Y el ganador estar en la final, que reparte quince millones para el campeón y once para el otro finalista. A estas cantidades hay que sumar otros 20 millones por el llamado market pool (derechos de televisión nacionales). El ganador de la Champions alcanzaría los 75 millones en premios.

Cobra la 'lista B'. Las primas del Doblete de Oro se reparten así: 36 millones (1,5 por cabeza) entre los 24 jugadores de la primera plantilla, dos millones para Zidane y otros dos a repartir entre técnicos, los once canteranos incluidos en la lista B de la Champions y personal del primer equipo (fisios, utilleros, etc.).



Y el reloj de Ramos... Además de las cantidades reseñadas, Sergio Ramos, que lidera la comisión de primas junto a Marcelo y Cristiano Ronaldo, negocia con el presidente un reloj conmemorativo del doblete si se logra el objetivo. Ya se lo sacó al presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, por ganar el Mundial de Sudáfrica. Y Florentino no quiere ser menos. Además, Ramos sabe que las primas que tiene el presidente tampoco son moco de pavo. Según El Economista, Florentino Pérez se embolsará 18 millones tras subir la cotización de ACS más de un diez por ciento en el último mes y tocar los 34 euros por acción, lo que ha activado el plan de stock options por el que 60 directivos de la compañía se van a repartir 210 millones.

Extra a los empleados. Y por último, los empleados de la Casa Blanca. También tendrán premio si hay doblete. En su caso no será un bonus, será una paga extra igual a la mensualidad que cada uno tenga en su contrato.