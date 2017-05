Benzema pincha con los grandes

REAL MADRID-ATLÉTICO

15:37h CEST

Llegan las semifinales de la Champions y si hay alguien en el Real Madrid que se examina en esta eliminatoria ante el Atlético es Karim Benzema. El francés lleva un mes en blanco (no marca desde el 2 de abril ante el Alavés) y va camino de firmar su peor temporada desde que aterrizó en La Castellana, en 2009. Lo más preocupante es que el francés no ha aparecido en ningún partido ante los grandes: no marcó ni ante el Atlético, ni ante el Bayern, ni ante el Barça... Este martes, contra los de Simeone, vuelve tener otra reválida.

El '9' titular del Real Madrid lleva sin hacerle un gol al Atlético un año y medio. Concretamente, desde el 4 de octubre de 2015 (1-1 en el Calderón). Desde entonces, ha disputado cuatro derbis (192 minutos) y se ha ido de vacío en todos ellos (en total, les ha hecho sólo tres goles en ¡25 derbis!). La semifinal de Champions contra los rojiblancos volverá a medir el francés, que está firmando una de sus temporadas más pobres en cuanto a números desde que llegó al Real Madrid.

Esta es la campaña en la que Benzema registra un peor promedio combinado de goles y asistencias. En 2.815 minutos ha hecho 17 goles y ha dado siete asistencias. Es decir, participa en un gol cada 117 minutos, su peor dato desde que viste de blanco. El dato es revelador si observamos que en sus ocho temporadas en Madrid participa en una jugada de cada 85,12 de promedio. En goles (lleva 17) firma unos números parejos a las dos campañas de Ancelotti (un tanto cada 161 minutos), pero es en asistencias donde está flaqueando. Sólo ha dado 7 en toda la temporada, una cada 391 minutos: el peor dato de sus ocho temporadas en el Real Madrid...

Ampliar Karim Benzema controla un balón contra el Barcelona. Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Y por detrás le aprieta Morata, que exprime cada minuto que le da Zidane. El canterano lleva más goles que el francés (18) en muchos menos minutos (1.701). Promedia un tanto cada 94,5 minutos mientras que Benzema hace un gol cada 165... Mientras Zidane sigue fiel a su idea de una BBC innegociable siempre que estén en condiciones físicas, entre el aficionado crece la idea de comenzar los partidos con el canterano de titular. Una encuesta de AS.com entre sus lectores sitúa a Álvaro Morata como titular en detrimento del francés, al que triplica en número de votos.

La Champions es su refugio Donde Benzema sí se ha encontrado a sí mismo esta temporada es en la Champions. En Europa, el francés ha anotado cinco tantos, entre ellos el gol de la victoria en Lisboa contra el Sporting.