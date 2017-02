Agüero deja claro que no forzará su marcha al Real Madrid

REAL MADRID

06:48h CET

Sergio Agüero cuajó un partido formidable la pasada noche en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Mónaco con una remontada a última hora gracias, en parte, a sus dos goles conseguidos. La exhibición llega días después de ser eclipsado por culpa del jugador de moda en Manchester: Gabriel Jesús.

El brasileño llegó al City este invierno procedente del Palmeiras y su aclimatación no pudo ser mejor con tres goles y dos asistencias en cinco partidos, pero la mala suerte para él es que cayó lesionado.

La suplencia del Kun volvió a avivar los rumores en torno al futuro del argentino, que cada verano suena como posible refuerzo del Real Madrid. El argentino habló tras el partido ante el Mónaco sobre el presunto interés blanco y no dudó en dejar la pelota sobre el tejado del City. “Siempre he dicho que quiero seguir en este club y yo no tomaré la decisión al final de la temporada. El club es el que se encarga de todo y mi intención es la de quedarme”.

También dejó claro que su relación con Pep Guardiola es buena y que la llegada del Gabriel Jesús no había cambiado nada entre ellos. “Nos llevamos muy bien. Lo que él busca siempre es que empujemos siempre un poco más. Siempre me pide más, más y más. Obviamente es sacrificado que todos debemos hacer y esta noche funcionó bien”, explicó el Kun.

El internacional argentino seguirá luchando para no salir del once inicial cuando regrese de la lesión el joven atacante brasileño. “Lo único que puedo hacer es seguir trabajando para poder jugar. Afortunadamente, Pep cuenta conmigo y ahora debo ayudar al equipo y mostrar de lo que soy capaz”.