Callejón: "Maradona prometió animarnos en el Bernabéu"

Real Madrid-Nápoles. ¿Era el partido que soñaba?

La verdad que sí, soñaba con volver. No esperaba que fuese ahora, en octavos es un poco pronto para que te toque el Madrid, pero el sorteo así lo quiso...

¿Cómo reaccionaron el vestuario y Sarri?

Bien, es un reto para todos. Pero hasta el sábado no podemos hablar del Madrid, que el míster se enfada (ríe).

¿Qué teme de este Madrid?

Pues todo. Es el mejor club del mundo, hay que tener cuidado prácticamente con todo.

¿Habló con alguno de sus excompañeros?

Tengo mucho contacto con Ramos y con Morata. También felicité a Cristiano por el Balón de Oro.

¿Qué tipo de compañero es Cristiano?

Es una persona absolutamente normal y sencilla. Un gran trabajador: llega el primero y se va el último. Cuando entrenaba con él, siempre intentaba aprender. No todos los días trabajas con el mejor del mundo.

Su entrenador de blanco fue Mourinho. ¿Habló con él de la eliminatoria?

Sigo teniendo una gran relación con él, pero no comentamos el partido.

¿Cómo ve a Zidane de entrenador?

Lo está haciendo genial, pero no me sorprendió. Ha sido un jugador espectacular y como técnico no iba a ser distinto.

Ampliar Callejón y Calemme, durante la entrevista. Stefano Cardone

Lucas Vázquez está triunfando en un papel que podía ser suyo...

Me alegro mucho por él, la cantera del Madrid está para eso: dar futbolistas buenos. Estoy contento por él y por Zidane, que le dio confianza.

¿Qué canterano le impresionó más?

Ha habido muchos, Lucas Vázquez, Morata... Se están haciendo las cosas muy bien.

¿Morata puede ser el nueve de este Madrid?

Yo creo que sí, es un gran punta. Se lo merece.

¿Por qué es tan difícil para un canterano blanco lograr espacio en el primer equipo?

La filosofía del Madrid siempre ha sido tener a los mejores jugadores del mundo y para eso hay que ficharlos. Sin embargo, ahora veo a muchos talentos que están ganando protagonismo con el primer equipo y eso sólo puede ser bueno.

¿Cuándo entendió que era la hora de dejar al Madrid?

Estaba muy contento, pero sentía que tenía que dar un paso adelante en mi carrera y ser protagonista. Me llamó Rafa Benítez y me dijo que aquí iba a estar bien. No dudé ni un segundo.

Rafa dijo: “Este chico va a marcar 20 goles”. Acertó...

Me metió presión esa frase, pero funcionó (ríe). Me sentí muy feliz con él, me enseñó mucho, ganamos dos títulos y logré mi primera convocatoria con la Selección. Solo puedo darle las gracias.

¿Habló con él de la eliminatoria?

No, pero me mensajeó anteayer, dijo que vio el partido con el Bolonia y que sentía mucho mi expulsión, que ojalá fuera sólo una jornada. Me deseó suerte.

¿Por qué no funcionó en el Madrid?

No lo sé, sinceramente. Entrenar al Real Madrid es muy difícil y estas cosas pueden pasar, pero él sigue siendo un gran técnico. Me alegro mucho de que las cosas le vayan bien en Inglaterra, se lo merece.

Cuando se fue Rafa, ¿tuvo ofertas para volver a España?

No, estaba esperando conocer a Sarri y nunca tuve ofertas de fuera. Con el míster saltó la chispa...

¿Por qué?

Contactó genial con el grupo, su método de juego nos encantó. Me dijo que iba a contar conmigo, me explicó sus ideas y me enganchó enseguida. Se notan los resultados...

Venía del Empoli, nunca había entrenado a un grande. ¿Qué os sorprendió de él?

Trasmite mucho en el cara a cara. Sus métodos de entrenamiento nos encantan: quiere siempre la posesión, que juguemos al ataque, que nos divirtamos mucho. Y lo consigue: hasta Pepe se divierte... (ríe).

Desde que llegó Sarri todo el mundo dice que el mejor juego de Italia es el vuestro.

Estamos con la mentalidad de que somos un buen equipo y que lo estamos haciendo muy bien. Los elogios nos dan más confianza y determinación para seguir así.

¿Cómo se tomó el vestuario el adiós de Higuaín?

Era un jugador muy importante, marcó 36 goles y es normal que a la gente no le guste verle con la camiseta de la Juve. Pero conseguimos seguir avanzando.

De hecho, ¡marcan más goles que el año pasado!

Es que estamos muy bien, y los conceptos del míster después de un año y medio están madurando.

El tridente con usted, Mertens e Insigne funciona genial.

Nos divertimos mucho. Nos complementamos los tres muy bien, ojalá sigamos así.

Fueron subcampeones, ¿qué les falta para ganar un Scudetto?

Ser más maduros a la hora de gestionar unos partidos, y también tener algo más de suerte influye mucho. Pero creo que estamos creciendo.

¿Qué debe temer el Madrid del Nápoles?

Muchas cosas. Estamos en un buen momento de juego, vivimos una gran racha de partidos sin perder, tenemos la vuelta en un San Paolo que estará espectacular...

Se vendieron 40.000 entradas en un día.

Es increíble, desde el día del sorteo en la ciudad no se habla de otra cosa. Hay mucha ilusión, los napolitanos se merecen una alegría.

Y ahora solo visten de blanco...

Pues me gusta mucho, el club decidió utilizar este color y los resultados desde entonces van genial. Habrá que seguir así...

Sus dos hijas nacieron en Nápoles y se le nota muy cómodo. ¿Qué le enamoró de esta ciudad?

Me encanta la gente de aquí, me siento ya un napolitano más. Son muy cariñosos, te abren el corazón enseguida, como en el sur de España.

Reina y Albiol también la adoran.

Pepe ya hasta nos manda audios en napolitano (ríe). Raúl está feliz, y estamos muy contentos con su renovación de contrato. Es importante para nosotros.

¿Es verdad que un futbolista aquí vive con mucho agobio?

Te tienes que aclimatar bien, yo venía de Madrid, donde los futbolistas casi pasan inadvertidos. Pero ahora ya disfruto de la ciudad, de sus paisajes, de la gente...

¿Acabará su carrera de azzurro o sueña con cerrarla en su país?

Es un futuro muy lejano, todavía no me lo planteo. Acabo de renovar el contrato y mi felicidad ahora está en Nápoles. Quiero disfrutar de esta gente y lograr algo grande aquí. Es lo único que me interesa.

Hace poco conoció al ídolo de la ciudad, Maradona...

Toda la plantilla tenía muchas ganas de verle, fue precioso, habló con todos y nos sacamos muchos selfies (ríe). Nos prometió venir al Bernabéu a animarnos, será un arma más: el último partido nuestro que vino al campo fue con el Roma en la Copa italiana, ganamos 3-0. Ojalá pase lo mismo.

Acaba de ser sancionado e interrumpirá una racha de 113 partidos consecutivos en la Serie A. ¿Cuál es su secreto?

Intento cuidarme mucho: me dedico lo máximo posible a los entrenamientos y bueno, supongo que también me ayudó la genética. Obviamente tengo cuidado con la alimentación...

En esta semana, entonces, nada de pizza, ¿no?

Normalmente, la comemos, es menos aconsejable en los dos días anteriores a los partidos. A mí me encanta, las de aquí son únicas. Eso sí, intento no pasarme.

Defiende como un lateral, pero de azzurro ya marcó 55 goles. ¿En que papel se siente más cómodo?

Me veo como lo que soy, interior puro. No lo cambiaría con nada.

¿Crees que en España se infravaloró su rendimiento?

No, en el Espanyol y en el Madrid tuve bastante protagonismo. Más de lo que imaginaba. Creo que mi buena continuidad aquí ha tenido repercusión también en España.

¿Cuál fue su jugador favorito?

De pequeño me encantaba Luis Figo. No logré llegar a su nivel, pero siempre fue mi referencia.

¿Se ve en el Mundial?

Ganas e ilusión no me faltan. El míster me trasmitió mucha confianza y el grupo me hizo sentir muy cómodo. Estoy intentando darlo todo para estar ahí. Sería un sueño...

