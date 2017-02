Javier Tebas: “El que dude del alcalde de Vigo que lo demande”

02:35h CET

¿Qué opina de la intervención del alcalde de Vigo?

Respeto y acato su decisión, que además viene avalada por informes técnicos. Había riesgo para el público, para los jugadores. El alcalde dijo que jugar era una temeridad y punto. Abel Caballero dijo que no se podía jugar el partido y dio sus motivos. Quien tenga dudas sobre la decisión del alcalde puede demandarle por prevaricación.

¿Le llamó el Real Madrid?

Una vez que se desató la crisis no sólo me llamó el Real Madrid, también el Celta y el Alavés. El Madrid quería tener la seguridad de que no era posible jugar el partido de Liga. Le preocupaba el encaje del partido en el calendario si era aplazado, como así fue. El Celta y el Alavés también estaban afectados y preocupados. Pero fue una autoridad pública, el alcalde Caballero, quien tomó la decisión y había que acatarla. Los partidos de Riazor y Balaídos se tuvieron que suspender por causa de fuerza mayor. Porque recuerdo que unas horas antes de aplazar el Celta-Real Madrid hubo que hacer lo mismo con el Deportivo-Betis. Este fin de semana hubo un temporal fortísimo sobre Galicia, esta es la verdad y la razón de todo.

¿Es necesario reformar los estadios españoles?

La mayoría de los estadios de España están en buenas condiciones. Quizás hagan falta algunas reformas en los estadios gallegos, porque están más expuestos al riesgo del temporal. Pero que conste que es que este fin de semana ha habido vientos fortísimos en Galicia. No es que el temporal se haya llevado sólo parte de la techumbre de Riazor y Balaídos, es que ha arrancado árboles, ha tirado muros y se ha llevado tejados y postes de alta tensión que estaban anclados a conciencia. Si el problema en Galicia fuera cada vez que caen cuatro gotas, pues sería para preocuparse. Pero no han sido cuatro gotas. Ha sido un temporal con mayúsculas.

¿Hay más zonas en riesgo?

Ya digo que no. Lo niego rotundamente. Eso es una falacia para hacer de menos a nuestros estadios y a nuestra competición. Tenemos campos como el Bernabéu, Camp Nou, San Mamés, Anoeta o el nuevo Metropolitano que están a la última, que son de lo mejor del mundo. Y los otros de Primera, la gran mayoría de ellos, también son estupendos. Por ejemplo los de Éibar, Villarreal o Leganés. Se ha invertido mucho en los estadios, y para LaLiga lo primero es la seguridad de todas las personas que acuden a un partido.

¿Por qué no se jugó el Celta-Madrid en otro estadio?

Eso no es tan fácil. ¿Cómo se va a mover en menos de un día todo lo que supone un partido entre el Celta y el Real Madrid, dos equipos que están en competición europea? ¿Cómo se mueven treinta o cuarenta mil personas en un rato? ¿Qué pasa con la seguridad de las personas, con los transportes, con la infraestructura...? Un partido de LaLiga tiene muchas obligaciones. La norma que habla de tener dispuesto un estadio alternativo no es para Primera División.

¿En qué fechas se puede jugar el partido?

Hay varias combinaciones y es un problema que tiene solución. Según qué pase con la participación europea del Madrid y del Celta veremos el encaje. Por estadística es difícil que ambos jueguen las finales continentales, y eso abre las posibilidades. Ahora, que no se me malinterprete. Ojalá que los equipos españoles alcancen las finales europeas, y ya buscaremos fecha. El calendario está apretadísimo. Pero no es un problema insoluble.

¿Le molestan las críticas a LaLiga por lo que ha pasado?

Lo que me molesta es que aprovechen una causa de fuerza mayor para hacer de menos a nuestra competición, que es magnífica.