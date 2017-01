Achraf Hakimi: el León del Atlas que emergió de Getafe

EL PERFIL

09:08h CET

Celta - Real Madrid en directo

EI futbolista más prometedor de Marruecos (la prensa marroquí le concedió esa distinción hace un mes) estará hoy en Vigo con el Madrid. Se trata de Achraf Hakimi (Madrid, 4-11-1998), el lateral derecho titular del Castilla y uno de los mejores proyectos de La Fábrica libra por libra. Sube como un avión a reacción, al estilo Carvajal, y tiene punch porque empezó como extremo. No sólo gusta a Zidane. Ramis, extécnico suyo en el filial, es otro devoto y utilizó Twitter para revindicarlo: “¿Problemas con laterales? Achraf. ¿Problemas en el centro del campo? Febas. Reviento si no lo digo”.

El nuevo León del Atlas, el apodo de los internacionales marroquíes, empezó siendo un cachorro en la jungla de cemento de Getafe. Arra, como se le conoce en Valdebebas, idolatraba al exazulón Barrada cuando aún no tenía decidido jugar con Marruecos. De hecho, en diciembre de 2015 le endosó un hat-trick a Cataluña Sub-18 con la selección madrileña. Aunque aún no tenía edad para votar ni conducir, el seleccionador de la absoluta marroquí, Hervé Renard, ya lo convocó en marzo de 2016 para evitar el ejemplo de Munir con España, pero no debutó. Lo logró, con 17 años, 11 meses y siete días, el pasado 11 de octubre frente a Canadá en Marrakech. Jugó 26 minutos. Es el primer internacional marroquí de la entidad de Chamartín.

Y el Madrid le mima porque su caso fue uno de los que provocó la sanción de la FIFA por el asunto de los menores extranjeros (estuvo en la ‘nevera’ hasta que el club aclaró su situación) pese a nacer en Madrid. Hassan y Saida, sus padres, habían emigrado a España mucho antes. Y aunque su hijo ya es profesional, la familia mantiene su perfil bajo. Hassan no ha dejado su puesto en un mercadillo callejero de Majadahonda...

La confianza en Achraf, madridista desde los ocho años, no es nueva. Zidane se lo llevó a la gira veraniega y le hizo debutar en el amistoso con el PSG. Jugó hasta de lateral izquierdo. Hoy, el leoncito puede hacerse mayor en Balaídos.