Misterios en Valdebebas con James Rodríguez y Coentrao

REAL MADRID | LA INTRAHISTORIA

03:02h CET

Zidane es el único entrenador del mundo que es capaz de salir a una conferencia de Prensa y reconocer sin ningún rubor, y con una sonrisa en la boca, que uno de sus futbolistas ocupaba un sitio en el banquillo como espectador y no como jugador. Era Danilo. El único defensa suplente con el que contaba Zizou frente al Málaga (los otros eran Kovacic, Isco, Asensio, Morata y Mariano) no podía jugar, según el entrenador, por unas molestias. “Él quería jugar pero no podía. Tampoco tenía a nadie del filial porque juega el Castilla. Así que tenía que tirar del Juvenil. Danilo se resintió después del entrenamiento. No estaba bien del todo y no arriesgamos”, explicó Zidane, que conocía las ‘molestias’ del brasileño sin que el Castilla todavía hubiera viajado a Amorebieta, donde jugaba el filial 45 minutos después de que empezara el Madrid-Málaga. Luis Miguel Ramis, exentrenador del Castilla, explicaba ayer en redes sociales posibles soluciones para un club con un presupuesto de 631 millones de euros: “¿Problemas con laterales? Achraf. ¿Problemas en el centro del campo? Aleix Febas”.

Esas molestias sin parte médico oficial se están multiplicando los últimos días por Valdebebas. Por ejemplo, James, que sufre una misteriosa dolencia en el sóleo, según Zidane, desde hace 15 días. “No juega ante el Málaga, pero el lunes se incorpora al grupo”, dijo el francés. Ayer el colombiano se quedó en el gimnasio sin saber todavía si se perderá su quinto partido consecutivo (mañana, ante el Celta). Siguen con ‘molestias’ porque el último en aparecer en la lista de los partes médicos oficiales es Modric. Sin rastro de James, que no ha aprovechado la ausencia de Bale para reivindicarse (“Tengo ofertas para irme y siete días para pensar”, dijo tras el Mundialito para decir unos días más tarde: “Me quedo”).

Otro que sufre misteriosas dolencias es Coentrao. Su lesión debe ser más grave según da a entender Zizou. No estaba ni para calentar la silla el sábado en el Bernabéu. Apareció 22 minutos ante el Granada (7 de enero) y otras ‘molestias’ sin determinar le tienen apartado de las convocatorias (que no de los entrenamientos). Su anterior actuación fue ante el Sporting de Lisboa, donde pidió perdón. Son los misterios de Valdebebas. Molestias del tipo Danilo, al que el público del Bernabéu pita, según Zidane, por lo que dicen los medios...