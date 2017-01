Lo que pasó con Valdano en aquel Sevilla-Real Madrid

04:42h CET

Sevilla-Real Madrid en directo

Pasan los años y es curioso seguir leyendo cosas que no pasaron y en las cuales estaba yo en el centro de dicha historia. Me estoy refiriendo a lo que pasó en un partido de Copa de S. M. Rey entre el Sevilla y el Madrid. Todo lo que pasó hay que contextualizarlo para entender mejor todas las situaciones que ocurrieron. El partido empieza 10 minutos tarde debido a que el coordinador de seguridad nos comunica, media hora antes de que empiece el partido, que las puertas no las han abierto con el tiempo suficiente y hay un montón de gente fuera del estadio queriendo entrar. Esto ya va creando una atmósfera especial en torno al choque.

El partido venía con un 2-0 a favor del Madrid y en los primeros minutos el Sevilla marca con lo que las revoluciones siguen subiendo. Más adelante vendría la expulsión de Zidane y los dos banquillos levantados y casi dentro del campo. Yo intentando escuchar (el ruido era increíble) a mi asistente Rafa por qué había que expulsar a Zidane. La tensión se notaba, pero no era una presión hacia nuestra labor, o por lo menos yo no lo percibía así. Era la presión y nervios de un auténtico partido de semifinales de Copa, pero multiplicado por dos. En la última jugada del primer tiempo, pito un córner a favor del Madrid y veo cómo Beckham se dirige muy despacio para lanzarlo y miraba a la grada como retándoles por lo que decido pitar el final de la primera parte.

Al entrar hacia los vestuarios, y en el pasillo correspondiente al del Sevilla, se encuentra Valdano bastante alterado y gritando nos dice: “Nunca he visto una cosa igual. Muy seguros tenéis que estar para hacer lo que habéis hecho. Esto es una vergüenza”. Momento en el cual se arremolinó un montón de personas del Sevilla pertenecientes al cuerpo técnico y jugadores alrededor de él interponiéndose entre ellas el delegado del Sevilla. El cual, con la ayuda de la Policía Nacional, conminó al sr. Valdano a abandonar este lugar. Esta es la realidad de lo que pasó ese día, siento tirar abajo todas esas fábulas malintencionadas de que Valdano bajó a nuestro vestuario. Y de que no reflejamos nada en el acta cuando viene todo este suceso bien reflejado en el apartado 5 de dicho documento. La memoria de ese partido es el recuerdo de lo que es un partido de Copa. Una de las competiciones más intensas y bonitas de poder vivirlas desde dentro.