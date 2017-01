El Sampdoria, contra Reina: "El más antideportivo del fútbol"

ITALIA

Pepe Reina está viviendo horas difíciles en Italia después de que este fin de semana se haya convertido en el blanco de las críticas del Sampdoria. Todo comenzó en el minuto 61 del partido de la Serie A cuando el colegiado expulsó a Silvestre por un supuesto toque del central al cancerbero en el momento de sacar un balón.

Nada más terminar el encuentro el propio Reina atendió a la prensa y defendió la decisión arbitral al sentir un toque del rival en el momento de sacar, pero ya desde el estudio desconfiaban de su versión.

Unas cuantas horas después, el presidente del Sampdoria seguía muy enfadado por la expulsión de Silvestre, pero el cabreo no era con el colegiado sino con el español por haber simulado. De hecho, Massimo Ferrero llegó a catalogarle como el “más antideportivo del mundo del fútbol”. “¿Si ya me he calmado? No, todavía estoy enfadado. No con el árbitro, sino con Reina. Un jugador como él podría ser contratado como el nuevo simulador de Alitalia porque tiene cualidades para ese trabajo”, expresó el presidente a la radio Crc.

Ferrero no aparcó ahí su crítica al internacional español. Aseguró que no es la primera vez que intenta engañar a los árbitros. “Reina provocó el error del árbitro y no es la primera vez que lo hace. Marco Di Bello (árbitro del partido) fue engañado por uno de los jugadores más antideportivos que existen en el fútbol”.

El enfado del mandatario del club genovés aumentó cuando escuchó las explicaciones de Reina en televisión. “Encima Reina tiene el valor de decir cosas inexactas. No tiene excusa”.

El Sampdoria iba ganando el partido en Nápoles cuando el colegiado expulsó a Silvestre, pero a falta de trece minutos para el final el rival del Madrid en Champions remontó con un tanto de Callejón y otro de Tonelli en el descuento. “Bello arbitró de forma perfecta y si Reina no hubiera engañado al árbitro tal vez hubiéramos ganado. El Nápoles no necesita este tipo de cosas porque tiene un gran entrenador, un gran presidente y un equipo fuerte”.